Alessandro Gassmann chiede aiuto ai follower: “Con la cucina ad induzione mi salta sempre la luce, che faccio?”

Alessandro Gassmann chiede aiuto ai follower: “Mi salta sempre la luce”

Alessandro Gassman si è rivolto ai follower per risolvere un problema elettrico nella sua abitazione: l’attore, infatti, ha rivelato diversi problemi con la luce da quanto utilizza la piastra ad induzione.

In un post pubblicato sul suo profilo X, l’interprete ha scritto: “Un consiglio tecnico: da più di un anno, ho cambiato casa e ho deciso di cambiare i fornelli e di rinunciare al gas in casa passando ad una cucina ad induzione. Per questo motivo ho chiesto alla società che mi fornisce l’energia di aumentarmi i kilowatt da 3 a 6, insomma una cosa semplice mi sembra no? Il fatto è che ancora dopo un anno non hanno fatto l’aumento richiesto, quando accendo i fornelli mi salta la luce e mi dicono che dipende da un loro problema di sistema. Non posso nemmeno cambiare compagnia perché sono bloccato da questo contratto che non funziona… cosa fare?”.

Un consiglio tecnico: da più di un anno, ho cambiato casa e ho deciso di cambiare i fornelli e di rinunciare al gas in casa passando ad una cucina ad induzione. Per questo motivo ho chiesto alla società che mi fornisce l’energia di aumentarmi i kilowatt da 3 a 6, insomma una cosa… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) August 31, 2024

Tra le varie risposte, Alessandro Gassman ha ricevuto anche quella dell’ARERA, l’autorità di regolazione per energia reti e ambiente, che ha scritto: “Buongiorno Alessandro Gassman, tutte le informazioni per i consumatori, anche per le variazioni di potenza, le trova sul sito di ARERA. Se la variazione non viene fatta si può fare reclamo scritto”.