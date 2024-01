Lo sfogo di Alessandro Gassmann contro gli evasori: “Pago le tasse anche a scrocconi e ladri, vaffan**lo”

Lo sfogo di Alessandro Gassmann contro gli evasori

Alessandro Gassman sbotta contro gli evasori: in un post pubblicato sul suo profilo X, infatti, l’attore ha pubblicato uno sfogo scagliandosi contro chi non paga le tasse.

“Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di scrocconi, ladri, vigliacchi e spesso molto ricchi. A voi, che non pagate le tasse il mio più sincero e sentito vaffanculo” ha scritto l’interprete.

Quando da 40 anni paghi tutte le tasse con puntiglio e determinazione, perché vuoi contribuire al buon funzionamento dello stato, e leggi di 83 miliardi e mezzo di evasione, e sai che chi non paga non pagherà mai e che gli pagherai scuole, ospedali e tutto tu… una moltitudine di… — Alessandro Gassmann 🌳 (@GassmanGassmann) January 4, 2024

Il post di Alessandro Gassmann è stato molto apprezzato dai follower dell’attore che hanno commentato positivamente lo sfogo dell’interprete, il quale, di recente, aveva detto la sua anche sul caso Balocco-Ferragni criticando l’influencer.