Sondaggi politici, primarie Pd Roma: se si votasse oggi, Calenda sarebbe il candidato sindaco

Se si votasse oggi per le primarie del Pd per il candidato sindaco di Roma, Carlo Calenda straccerebbe tutti gli avversari: lo rivelano gli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati dal quotidiano La Repubblica. Sul sito del giornale, infatti, per 4 giorni è stata proposta una rilevazione con 10 potenziali candidati alle primarie del Partito Democratico per scegliere il prossimo aspirante sindaco alle comunali di Roma: su 26mila partecipanti, Carlo Calenda ha ottenuto il 50% delle preferenze. Il sondaggio arriva nel giorno in cui si aprirà il tavolo del centrosinistra convocato dal Pd Roma sulla nomina dei candidati alle elezioni comunali. Proprio nel corso di questo appuntamento, in programma alle 18,30, alcune forze politiche come Italia Viva potrebbero proporre il nome di Calenda come potenziale candidato, in attesa che lo stesso leader di Azione sciolga i dubbi sulla sua corsa al Campidoglio.

Per quanto riguarda il sondaggio, Calenda, come detto, ottiene il 50% delle preferenze con 13.100 voti. Da non sottovalutare, però, anche il fatto che il 18 per cento delle preferenze, corrispondenti a 4.044 voti espressi sul sito, abbia scelto di barrare l’opzione “Nessuno di questi nomi”. Monica Cirinnà ottiene il 9 per cento dei consensi con 2.393, seguita da Stefano Fassina, il quale raccoglie 1154 preferenze, corrispondenti al 4 per cento. Al 4% vi sono anche Tobia Zevi, Paolo Ciani e Giovanni Caudo, mentre Michela De Biase chiude la lista dei pretendenti al Campidoglio ottenendo 245 voti, pari all’1% delle preferenze.

Primarie Pd Roma: i dati del sondaggio in breve

Carlo Calenda 50% 13.100 voti

Nessuno di questi nomi 18% 4.044 voti

Monica Cirinnà 9% 2.393 voti

Stefano Fassina 4% 1154 voti

Tobia Zevi 4% 1.119 voti

Paolo Ciani 4% 1099 voti

Giovanni Caudo 4% 1062 voti

Riccardo Maggi 2% 649 voti

Amedeo Ciaccheri 2% 603 voti

Sabrina Alfonsi 2% 493 voti

Michela De Biase 1% 245

Leggi anche: Sondaggi politici elettorali oggi 14 ottobre 2020: la Lega cala ancora, il Pd non ne approfitta. Crescono Fratelli d’Italia e M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: Salvini scende ancora nei consensi, la Meloni vola Il sondaggio: 6 italiani su 10 bocciano il governo Sondaggi: Conte è il leader più amato dagli italiani