SONDAGGI POLITICI OGGI 11 GENNAIO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Con l’imminente elezione del Presidente della Repubblica si fa strada la possibilità che l’attuale maggioranza si spacchi e che i cittadini siano chiamati a votare un nuovo governo prima della fine della legislatura, prevista per il 2023: prospettiva che spaventa i partiti, i quali vedrebbero la propria presenza in Parlamento fortemente ridimensionata considerando che, dopo il referendum sul taglio dei parlamentari, il numero dei deputati scenderà da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 200.

Stando agli ultimi sondaggi politici, quasi tutte le forze politiche subirebbero pesanti cali, ma a tremare sarebbe prima di tutto il M5S. Secondo un’analisi condotta dal Messaggero, considerando l’emorragia di voti di cui soffre il partito, che alle elezioni politiche del 2018 guadagnò oltre il 30 per cent dei consensi, considerate le intenzioni di voto attuali, i grillini si ritroverebbero con 60 deputati rispetto ai passati 221.

Anche Forza Italia e Lega registrerebbero dei crolli. Il partito di Silvio Berlusconi, che nel 2018 ottenne più di 100 rappresentanti grazie al 14% dei voti guadagnati, oggi con il 7-8% di cui gode secondo i sondaggi politici potrebbe puntare a 30-35 poltrone alla Camera. Per quanto riguarda il Carroccio, invece, il suo 20% equivarrebbe a 40 deputati in meno rispetto al 2018, quando ne guadagnò 125.

A crescere, invece, sarebbe Fratelli d’Italia, che negli ultimi sondaggi politici registra il 20 per cento delle preferenze tra gli elettori, e passerebbe per questo da 30 a 80 rappresentanti. Grazie a questo scarto il centrodestra unito, in realtà, otterrebbe comunque dei buoni risultati, con un totale di circa 200 deputati contro i 260 seggi della Camera guadagnati nel 2018. Pochi cambiamenti, invece, per il centrosinistra: insieme ai partiti minori il Pd passerebbe dai circa 120 deputati attuali a 110. Un eventuale gruppo centrista, formato da Italia Viva, + Europa e Azione, otterrebbe infine circa 20 seggi.

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

