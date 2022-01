Sondaggi politici oggi 1 gennaio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Se il Pd ha recuperato ampiamente terreno, fino a diventare il primo partito italiano nei sondaggi, alle elezioni dovrebbe comunque spuntarla il centrodestra. È questo il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio Ipsos realizzato per il Corriere della Sera. Con l’arrivo del nuovo anno, entra nel vivo la partita del Quirinale, con i partiti chiamati a trovare il successore di Sergio Mattarella.

In caso di elezioni anticipate, i numeri sarebbero ben definiti. Secondo il sondaggio, infatti, la coalizione di centrodestra (formata da Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia) avrebbe nettamente la meglio su quella giallorossa (Pd, M5S, Sinistra Italiana-Art.1): 211 seggi a 169 alla Camera e 104 a 84 al Senato. I restanti seggi verrebbero assegnati alle liste centriste, con l’ipotetica alleanza di Azione e +Europa da una parte e dall’altra l’aggregazione tra Italia viva, Coraggio Italia e Noi con l’Italia, in modo da superare la soglia di sbarramento.

Qualora il centrodestra dovesse scontrarsi contro una sorta di nuovo Ulivo, che riunisca di fatto tutti gli altri partiti, il successo sarebbe più risicato. Il vantaggio comunque si otterrebbe sia alla Camera (200 a 190) sia al Senato (99 a 94). Ma i giochi in realtà sono tutti da definire, e proprio la variegata realtà di centro potrebbe cambiare gli equilibri. Qualora infatti Forza Italia dovesse decidere di staccarsi dagli alleati sovranisti e abbracciare le due liste centriste, ci sarebbe un pareggio tra la coalizione giallorossa accreditata di 182 seggi alla Camera e 90 al Senato e quella tra Lega e FdI che si attesterebbe a 181 seggi alla Camera e 91 al Senato. A quel punto sarebbero determinanti i 35 deputati e 16 senatori dei centristi.

Il sondaggio di Nando Pagnoncelli presenta anche le intenzioni di voto degli italiani. Al primo posto troviamo il Pd con il 20,7%. I dem sono tallonati sia dalla Lega (20,1%) sia da Fratelli d’Italia (18,8%). Il Movimento 5 Stelle non riesce a guadagnare terreno e si deve accontentare del 16,4%. Forza Italia prosegue nella crescita e avanza fino all’8,7%. Tra i partiti minori troviamo Azione (2%), +Europa (2%), Italia Viva (1,8%), Sinistra italiana (1,7%), Verdi/Europa verde (1,7%), Coraggio Italia + Noi con l’Italia (1,5%) e Articolo Uno/Mdp (1,3%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

