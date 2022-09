SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 9 SETTEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 9 SETTEMBRE 2022 – Secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati dal Centro Italiani Studi Elettorali per le università di Firenze e Luiss di Roma, il M5S è sempre più avanti nei sondaggi, mentre il partito di Salvini cala regalando punti a Giorgia Meloni. Addirittura la Lega sarebbe scesa sotto la soglia psicologica del 10 per cento, toccando il suo minimo dal 2018: il 9,6 per cento di consensi. Per quanto riguarda la forza politica guidata da Giuseppe Conte, questa secondo il CIES è stimata al 16,6 per cento. Il sondaggio stima che il distacco tra le due principali coalizioni sia leggermente inferiore a quello dato dagli altri istituti (tra i 15 e i 18 punti), pari cioè a nove punti, con il centrodestra dato al 42 e il centrosinistra al 31.

Motivo per cui è corredato da una nota metodologica: l’indagine è stata condotta con metodologia CAWI su un campione di 861 intervistati da mercoledì 31 agosto a lunedì 5 settembre dalla società Demetra di Mestre. Gli intervistati sono stati scelti in rappresentanza di un campione di popolazione italiana in età di voto per combinazione di sesso, classe di età, titoli di studio e provenienza geografica. Alle intenzioni di voto sono state applicate correzioni specifiche, “derivate da una stima sperimentale dell’effetto della collocazione della domanda sull’intenzione di voto”.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Fratelli d’Italia è data al 23 per cento contro il 21,4 del Pd. Dopo M5S e Lega, Forza Italia totalizzerebbe l’8 per cento e Sinistra Italiana e Verdi il 5,9 addirittura in vantaggio rispetto al Terzo Polo stimato al 5,3. Italexit è stabile al 3,6 per cento, Più Europa al 2,3, Altre liste al 2,0, Impegno Civico all’1,4, Noi Moderati allo 0,9. Resta altissima la percentuale del campione tra astenuti, non validi e indecisi, in linea con le altre indagini, e cioè al 33,7 per cento.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

