SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 9 DICEMBRE 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini è in vantaggio su Elly Schlein nella corsa alla segreteria del Partito Democratico anche se la maggior parte degli intervistati non ritiene all’altezza nessuno dei due candidati o preferisce non rispondere al quesito: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Ipsos per il programma DiMartedì.

Alla domanda su “chi sarebbe il migliore segretario del Pd”, infatti, il 25% ha fatto il nome di Stefano Bonaccini, che stacca di oltre 10 punti la sfidante, nonché sua ex vice alla Regione, Schlein. Quest’ultima, infatti, ottiene il 12 per cento dei consensi, mentre l’ex ministra Paola De Micheli viene scelta dal 6% del campione.

Quello che colpisce, però, è che il 22% degli intervistati non esprime una preferenza per nessuno dei tre candidati ritenendo che sia meglio se si presentassero “altre candidature”. Il 35 per cento, invece, non ha una opinione in merito o preferisce non rispondere al sondaggio.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

