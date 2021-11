Sondaggi oggi 8 novembre 2021: 7 italiani su 10 favorevoli all’obbligo del Green pass per lavorare

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Nonostante le continue proteste in diverse città, la maggior parte degli italiani si dice favorevole all’obbligo del Green pass per poter lavorare. Quella del certificato verde è una delle chiavi, insieme al vaccino, individuate dal governo per contrastare l’avanzata del virus, mentre in molti Paesi d’Europa la quarta ondata comincia a preoccupare.

Secondo il sondaggio Emg-Different/Adnkronos, dunque, circa sette italiani su dieci sono favorevoli al Green pass obbligatorio sul lavoro. Alla domanda ‘lei è favorevole o contrario al Green pass obbligatorio per lavorare?’, il 67% risponde sì, il 30% si dice contrario (il 3% preferisce non rispondere). Una risposta, entrando più nel dettaglio, abbastanza omogenea sia per quanto riguarda il genere (tra i favorevoli 68% uomini e 66% donne) che per età: tra chi dice sì, il 65% è nella fascia 18-34 anni; il 66% tra i 35-54 anni; il 67% è over 55. Più articolata la risposta in base alle aree geografiche. Tra i favorevoli al Green pass obbligatorio per lavorare, il 73% è al Centro; il 67% al Nordovest e al Nordest; il 65% al Sud; il 60% nella Isole.

