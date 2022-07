Sondaggi politici elettorali oggi 8 luglio 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Fratelli d’Italia si conferma primo partito, il M5S crolla sotto il 10%: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Dire e Tecné.

Secondo la rilevazione, il partito di Giorgia Meloni è stabile al 23,3%, in vantaggio di mezzo punto percentuale sul Pd, che questa settimana calo dello 0,1 per cento. Il Partito Democratico, dunque, insegue Fdi al 22,8 per cento.

Distaccata la Lega, che ora è al 14,7%, in calo dello 0,2 per cento rispetto al sondaggio precedente. Forza Italia, che cresce dello 0,1 per cento, supera il Movimento 5 Stelle portandosi al 10%. Crollo del M5S che, dopo la scissione di Di Maio, pur guadagnano lo 0,1 per cento è ampiamente sotto quota 10%, al 9,4 per la precisione.

Tra gli altri partiti, Azione e +Europa si piazzano al 5,2 per cento mentre Italia Viva e Italexit crescono rispettivamente dello 0,2 e dello 0,1 per cento piazzandosi al 2,9 e al 2,6 per cento.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.