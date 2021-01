Sondaggi politici elettorali oggi 8 gennaio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – I sondaggi politici di Lab2101 fotografano una situazione in cui il Centrodestra guadagna in maniera importante rispetto ai partiti di governo. A suonare la carica è la Lega, data al 25,5 per cento, con un vantaggio di quasi cinque punti percentuali rispetto al Partito democratico.

Secondo Lab2101, rispetto all’ultimo sondaggio la forbice di svantaggio tra Lega e Pd è cresciuta dello 0,4 per cento, con una flessione dello 0,2 da parte dei dem. Sale anche Fratelli d’Italia, ora al 16,3 per cento, e sempre più terza forza politica del Paese per la totalità degli istituti di sondaggio: dalle intenzioni di voto raccolte da Lab2101, il vantaggio del partito di Giorgia Meloni sul Movimento 5 Stelle è nell’ordine dell’1,6 per cento. Di seguito i dati dei sondaggi politici elettorali dell’8 gennaio secondo Lab2101.

Sondaggi, partito per partito

Lega 25,5% (+0,2)

Partito democratico: 20,7% (-0,2)

Fratelli d’Italia: 16,3% (+0,2)

Movimento 5 Stelle: 14,7% (-0,2)

Forza Italia: 7,0% (+0,2)

Azione: 3,3% (+0,1)

Liberi e Uguali: 3,0% (-0,2)

Italia Viva: 2,6% (-0,4)

Europa Verde: 1,7% (+0,1)

+Europa: 1,6% (+0,1)

A conferma di come la coalizione di Centrodestra goda in quest’ultimo periodo di ottima fiducia si segnala la crescita di Forza Italia, che si spinge fino al 7,0 per cento secondo l’ultimo sondaggio politico elettorale di Lab2101. Il partito di Silvio Berlusconi beneficia dell’approccio responsabile di fronte alla crisi di governo in atto, e allo stesso tempo della coerenza mostrata nel mantenere la propria posizione all’interno della coalizione. Nella seconda parte della classifica, Azione guida i partiti che rientrano nell’orbita del Centrosinistra con il 3,3 per cento, mentre Liberi e Uguali scivola al 3,0 per cento, in flessione dello 0,2. Peggio di tutti fa però Matteo Renzi, con Italia Viva che crolla al 2,6%, perdendo quasi mezzo punto percentuale rispetto all’ultima rilevazione. Sotto la soglia del 2 per cento troviamo infine Europa Verde (1,7) e +Europa (1,6), entrambe in leggerissimo rialzo (+0,1 per cento).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

