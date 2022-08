Sondaggi politici elettorali oggi 8 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani vorrebbero ancora Mario Draghi come premier: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Demos & Pi per il quotidiano La Repubblica.

Alla domanda su chi vorrebbero come nuovo presidente del Consiglio, infatti, il 21% degli intervistati ha indicato il nome del premier dimissionario.

Seguono l’ex presidente del Consiglio e capo politico del M5S Giuseppe Conte e la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, entrambi appaiati al 12 per cento.

Il 6% rivuole Silvio Berlusconi premier, mentre Enrico Letta e Matteo Salvini non godono di un alto gradimento. Solo il 4 per cento vorrebbe il segretario del Pd presidente del Consiglio, mentre il 3% opta per l’ex ministro dell’Interno. Il 27 per cento degli intervistati, invece, non indica nessun nome o preferisce non rispondere.