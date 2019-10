Sondaggi politici elettorali oggi 7 ottobre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La maggioranza degli italiani dice sì agli incentivi per i pagamenti elettronici, carte di credito o bancomat, e no alle tasse su merendine o voli aerei per finanziare l’economia green. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato da Scenari Politici – Winpoll e pubblicato sul Sole 24 Ore.

Qui riportiamo dati di sondaggi politici elettorali aggiornati ad oggi, lunedì 7 ottobre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SCENARI POLITICI

Il sondaggio di Scenari Politici – Winpoll effettuato nei giorni 1-4 ottobre e pubblicato ieri, domenica 6 ottobre, sul Sole 24 Ore spiega che il 58 per cento degli elettori italiani è favorevole all’introduzione di incentivi per i pagamenti elettronici con carta di credito o bancomati. Ma la percentuale è molto diversa da partito a partito.

I favorevoli secondo il sondaggio sarebbero al 95 per cento tra gli elettori del Pd, all’86 per cento tra chi vota M5S, al 27 per cento tra chi sostiene invece la Lega di Matteo Salvini, al 32 per cento per quanto riguarda Fratelli d’Italia, al 44 per cento tra gli elettori di Forza Italia e all’88 infine tra quelli di Italia Viva, il nuovo movimento di Matteo Renzi.

Lo stesso sondaggio indica al 38 per cento la quota di italiani che pensano che gli investimenti nell’economia verde e sostenibile possano essere finanziati con nuove tasse sui voli aerei, sulle merendine, le bevande zuccherate o il gasolio.

In questo caso la percentuale è al 70 per cento tra gli elettori del Movimento 5 Stelle, al 67 tra quelli del Partito Democratico, al 41 tra chi voterebbe oggi Italia Viva, al 10 tra chi sostiene Forza Italia, al 6 tra i sostenitori di Fdi e al 5 tra chi sostiene la Lega.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Winpoll

Questi i dati del sondaggio realizzato da Scenari Politici – Winpoll per Il Sole 24 Ore.

Favorevoli all’introduzione di incentivi per i pagamenti elettronici con bancomat o carta di credito:

Sì: 58 per cento

No: 42 per cento

Favorevoli a finanziare gli investimenti nell’economia verde, nuove tasse su voli aerei, merendine e gasolio:

Sì: 38 per cento

No: 62 per cento

(Fonte: Il Sole 24 Ore)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.