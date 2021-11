Sondaggi politici oggi 7 novembre 2021: Pd primo partito, staccati Lega e Fratelli d’Italia

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Il Pd si conferma primo partito del Paese. Alle spalle dei dem i due alleati “sovranisti”, Lega e Fratelli d’Italia. Recupera il nuovo Movimento Cinque Stelle di Giuseppe Conte, a soli due punti e mezzo di distanza dal Carroccio. Questo il quadro che emerge dall’ultimo sondaggio di Index Research per la trasmissione Piazzapulita di La7.

Come detto, ad ottenere le maggiori preferenze sarebbe il Pd con il 19,8%. Al secondo posto, invece, troviamo Fratelli d’Italia al 19,1%, dunque a pochi decimi dai dem. Sul gradino più basso del podio la Lega al 18,5%. Quarto il M5S al 16%, a due punti e mezzo di distanza dal Carroccio. Nettamente staccata la terza gamba del centrodestra, Forza Italia, al 7,6%. Tra le forze politiche minori, da segnalare il balzo in avanti di Azione, la formazione di Carlo Calenda, con il 4,1%. Si tratta dell’unico tra i partiti più piccoli a superare la soglia di sbarramento. In fondo troviamo Sinistra italiana, Italia Viva, i Verdi, Articolo 1 e +Europa rispettivamente al 2,3%, 2,1%, 2,1%, 2,1% e 1,7%.

Secondo il sondaggio, Mario Draghi per il 59% degli intervistati dovrebbe restare a Palazzo Chigi come presidente del Consiglio. Per il 23,8%, invece, dovrebbe andare al Colle. A volerlo come presidente della Repubblica sono specialmente gli elettori del centrosinistra (23,4% contro il 15,6% del centrodestra).

