Sondaggi politici elettorali oggi 7 febbraio 2021: tutti i dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi ha già superato il premier dimissionario Giuseppe Conte in termini di popolarità fra gli italiani. Lo rivela un sondaggio politico condotto dall’istituto Demos di Ilvo Diamanti per conto del quotidiano La Repubblica.

Draghi, che a dicembre 2020 era al secondo posto, guida adesso la classifica dei leader politici più apprezzati. Il 71% degli intervistati afferma di avere fiducia in lui (a dicembre era il 54%), contro il 65% di Conte (a dicembre era 58%).

Al terzo posto ci sono due ministri del governo uscente: Roberto Speranza (titolare della Salute) e Roberto Gualtieri (Economia), entrambi apprezzati dal 47% degli italiani. Seguono la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e il ministro Pd Dario Franceschini (Beni culturali) con un tasso di popolarità del 42%.

Sondaggi politici elettorali: la classifica dei leader*

– Mario Draghi 71%

– Giuseppe Conte 65%

– Roberto Speranza e Roberto Gualteri 47%

– Giorgia Meloni e Dario Franceschi 42%

– Silvio Berlusconi e Matteo Salvini 39%

– Nicola Zingaretti ed Emma Bonino 38%

– Luigi Di Maio 34%

– Carlo Calenda 31%

– Alessandro Di Battista e Vito Crimi 23%

– Matteo Renzi 17%

– Beppe Grillo 16%

* il dato indica la percentuale degli intervistati che assegna al leader un voto uguale o superiore a 6 in una scala da 1 a 10

Sondaggi politici elettorali: il Governo Draghi

Secondo il sondaggio di Demos, il 45% degli italiani vorrebbe che il Governo Draghi durasse “il tempo necessario ad approvare le misure più urgenti per poi andare al voto”, mentre il 52% auspica che l’esecutivo si dia “un programma e obiettivi di lunga durata”.

Il 61% degli italiani pensa che il nuovo governo dovrebbe avere una composizione mista fra politici e tecnici, mentre il 25% vorrebbe un governo composto solo da ministri tecnici, il 61 misto.

Sondaggi politici elettorali: i partiti

– Lega 22,8%

– Pd: 20,9%

– Fratelli d’Italia 16,9%

– M5S 15,2%

– Forza Italia 7,8%

– Leu e La Sinistra 3,2%

– Azione 2,8%

– Italia Viva 2,7%

– Più Europa 2%

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici e del Governo dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

