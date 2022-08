Sondaggi politici elettorali oggi 6 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Se Sinistra italiana ed Europa verde dovessero allearsi con il Movimento 5 stelle, la coalizione guidata dal Partito democratico rischierebbe di perdere 14 collegi uninominali. Lo afferma l’ultima proiezione realizzata da YouTrend/Cattaneo Zanetto e Co. sugli effetti di una possibile uscita dell’ala sinistra dal perimetro della coalizione che punta a ostacolare la cavalcata del centrodestra al voto del 25 settembre. Un dato paragonabile ai 16 seggi che secondo una precedente stima il raggruppamento avrebbe in caso di mancato accordo tra Azione/+Europa e i democratici.

Proprio l’intesa raggiunta a inizio settimana tra Carlo Calenda ed Enrico Letta ha però aperto un altro fronte con Sinistra italiana ed Europa verde, che nelle ultime ore hanno aperto anche al Movimento 5 stelle, escluso dal “campo largo” dopo la “non fiducia” al governo Draghi.

Dei 14 collegi uninominali che il centrosinistra perderebbe in caso di mancata alleanza con Sinistra italiana/Europa verde 9 sarebbero alla Camera e 5 al Senato. Di questi, ne finirebbero al centrodestra 11, situati in Liguria, Toscana, Romagna, Trentino e Lazio. Al nuovo polo formato con il M5s andrebbero altri 3 collegi, tutti in Campania.

I seggi potrebbero consentire a Fratelli d’ìItalia, Lega e Forza Italia di avvicinarsi alla maggioranza dei due terzi necessaria per cambiare la costituzione senza ricorrere a referendum.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.