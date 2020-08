Sondaggi politici elettorali oggi 6 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Nell’ultima settimana la Lega ha perso l’1,6 per cento dei consensi, e a beneficiarne sono gli alleati di centrodestra. Forza Italia (+0,8 per cento) ma sopratutto Fratelli d’Italia (+1,4 per cento). Lo riporta il sondaggio di Euromedia Research presentato da Alessandra Ghisleri per La Stampa. La coalizione di centrodestra, nelle intenzioni di voto, rappresenta ancora la prima alleanza del Paese sfiorando il 47,4 per cento dei consensi.

Il sondaggio di Euromedia Research per La Stampa

Secondo il sondaggio dell’istituto Euromedia Research, il partito guidato da Giorgia Meloni ha guadagnato un punto e mezzo negli ultimi 15 giorni, passando dal 13,5 del 21 luglio al 14,9 per cento del 3 agosto. La Lega invece perde 1,6 punti e scende al 24,9 per cento, ma il Carroccio rimane comunque il primo partito italiano.

Complessivamente, l’area di centrodestra guadagna 0,6 e sale al 47,4 per cento mentre l’area di governo si ferma al 41,5 per cento (-0,6). Nella maggioranza M5s fa registrare un leggero segno positivo, attestandosi al 16 per cento (+0,2 rispetto al 21 luglio), mentre il Pd si ferma a 20,5 per cento (-0,3) e Italia Viva al 2,9 per cento (-0,5).

“Oggi il 58,9 per cento degli elettori italiani è convinto che Lega e Salvini stiano vivendo un periodo di crisi e tra questi il 61,5 per cento crede che si tratti di una crisi irreversibile, di una discesa infinita che, visti i numeri, porterebbe ad uno scossone dentro il panorama politico nazionale”, sottolinea Ghisleri su La Stampa. “Tuttavia, mentre si discute della situazione di Salvini nei sondaggi ciò che emerge è proprio lo scetticismo verso tutte le forze politiche e i loro leader: il 39,5 per cento degli italiani è ancora indeciso sulla sua scelta di voto”.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

