Sondaggi politici elettorali oggi 5 settembre 2024

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli italiani sono favorevoli allo Ius Scholae: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Youtrend per SkyTg24.

Alla domanda “Cosa pensa dello Ius Scholae, la cittadinanza italiana data dopo 5 anni di scuola”, infatti, il 55% si dice favorevole, il 40 per cento è contrario mentre il 5% non risponde alla domanda o non ha una opinione in merito.

Sul tema si registrano forti differenze sia per quello che riguarda le differenze di età che per gli elettori dei diversi partiti. Sono soprattutto gli under 35 ad essere favorevoli all’introduzione della proposta di legge, mentre, per quello che riguarda i partiti, i favorevoli sono elettori del Partito Democratico, del M5S e di Forza Italia, mentre si dicono contrari la maggior parte degli elettori di Fdi e Lega.

Sulla quantificazione degli anni da frequentare per ottenere la cittadinanza italiana, invece, le opinioni divergono. Secondo il 37% “la cittadinanza non può dipendere solo dalla scuola”, il 24 per cento ritiene che servirebbero almeno 5 anni di scuola, mentre il 14% opta per “otto anni di scuola”.

Diversa, invece, l’opinione sullo Ius Soli, ovvero la cittadinanza data chi nasce in Italia. In questo caso i contrari prevalgono sui favorevoli, anche se di poco.

Il 48 per cento, infatti, si dice contrario, il 46% favorevole mentre il 6 per cento non ha una opinione in merito o non ha risposto alla domanda.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile.

Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.