Si apre uno scontro nella maggioranza di governo sul tema dello Ius Soli, anche se sarebbe più corretto parlare di Ius Scholae. L’apertura di Forza Italia a una revisione delle norme sulla concessione della cittadinanza italiana non è piaciuta alla Lega, che ha palesato la propria irritazione con un post su Facebook.

Nel messaggio – pubblicato nel mattino di oggi, mercoledì 14 agosto sulla pagina ufficiale del Carroccio – è ben presente in primo piano il volto di Antonio Tajani, segretario di Forza Italia, affiancato dalla leader del Partito democratico Elly Schlein.

Insieme ai due viene ripreso il titolo di un articolo del quotidiano La Repubblica che recita “Il Pd rilancia lo Ius Soli. FI apre un varco a destra: un testo sulla cittadinanza basato sugli anni di studio”.

La Lega commenta: “La legge sulla cittadinanza va benissimo così, e i numeri di concessioni (Italia prima in Europa con oltre 230mila cittadinanze rilasciate, davanti a Spagna e Germania) lo dimostrano. Non c’è nessun bisogno di Ius Soli o scorciatoie”. Il partito di Matteo Salvini prova così a bloccare sul nascere eventuali sponde da destra a progetti di riforma avanzati dal centrosinistra.

Il tema dello Ius Soli è tornato d’attualità negli ultimi giorni con le Olimpiadi di Parigi 2024, dove a rappresentare l’Italia erano anche diversi atleti figli di genitori stranieri, tra cui Paola Egonu, campionessa della Nazionale di pallavolo medaglia d’oro.

Il deputato del Pd Mauro Berrutto ha fatto sapere che a settembre i dem riproporranno una mozione per concedere la cittadinanza italiana a chiunque sia nato nel nostro Paese. Questa proposta non incontrerebbe il favore di nessuno nel centrodestra, ma Forza Italia si è detta pronta a discutere lo Ius Scholae, ossia la concessione della cittadinanza a chi abbia completato un determinato percorso di studi in Italia.

“Noi siamo contrari allo ius soli. Perché è una misura che incentiva lo sbarco clandestino, anche di donne incinte. L’effetto di automatismo dell’ius Soli non ci piace. Ma rivedere una legge e la normativa per una cittadinanza più agevole, velocizzando le procedure, credo che in questo senso una riforma si possa fare”, ha detto il senatore forzista Pierantonio Zanettin.

Una fonte del partito ha rivelato, parlando con La Repubblica: “Sulla riforma della cittadinanza ci saremo anche noi. Qualcosa va fatto, ci impegneremo presentando un nostro testo nei prossimi mesi”.

Già nel marzo 2022, ai tempi del Governo Draghi, Forza Italia aveva votato a favore dello Ius Scholae nella Commissione Affari costituzionali. Ma gli alleati della Lega non gradiscono.

