SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Una perdita di ben 8 punti percentuali per la Lega di Matteo Salvini e una crescita davvero sostanziosa per Fratelli d’Italia: questo il dato più evidente dell’ultima rilevazione dell’istituto Demopolis, che ha operato un confronto tra i risultati delle elezioni europee di maggio 2019 con i dati degli stessi partiti ad inizio luglio 2020. Un confronto che vede il partito guidato da Giorgia Meloni aver triplicato i propri consensi. Ma vediamo qui di seguito nel dettaglio tutte le percentuali della rilevazione di Demopolis.

Sondaggi politici elettorali, trend 2019-2020 di Demopolis: crollo di Lega e Forza Italia

Dal confronto, come anticipato, emerge un forte calo della Lega di Matteo Salvini, che rispetto alle elezioni europee 2019 perde oltre 8 punti percentuali, mentre Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni vede una forte crescita e passa dal 6.4 al 15%. A restare stabili, invece, le due forze politiche di governo, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Tornando al centrodestra, cala anche l’elettorato di Forza Italia di quasi 3 punti percentuali rispetto al dato delle Europee 2019. In perdita di consensi anche +Europa, che vede un calo di quasi il 50% dei propri elettori.

Per quanto riguarda invece la fiducia a Giuseppe Conte, rispetto alle elezioni Europee 2019 il premier guadagna consensi e passa dal 49% al 52%. Un dato che però risulta comunque essere più basso rispetto alle scorse settimane, quando durante il lockdown la fiducia degli italiani nei suoi confronti era salita al 60%.

Qui di seguito un riepilogo della rilevazione con le percentuali delle elezioni europee 2019 e delle intenzioni di voto a luglio 2020 a confronto:

Lega Nord: 34,3% (2019) – 26,0% (2020)

Partito democratico: 22,7% (2019) – 21,2% (2020)

Movimento 5 Stelle: 17,1% (2019) – 15,8% (2020)

Forza Italia: 8,8% (2019) – 6,0% (2020)

Fratelli d’Italia: 6,4% (2019) – 15,0% (2020)

+Europa: 3,1% (2019) – <2,0% (2020)

Sinistra Italiana: 1,8% (2019) – 3,4% (2020)*

Verdi: 2,3% (2019) – <2,0% (2020)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

