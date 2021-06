Sondaggi politici elettorali oggi 5 giugno 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – La Lega perde mezzo punto ma resta il primo partito in Italia, seguita dal Pd e da Fratelli d’Italia: è questo il dato principale del sondaggio curato dall’Istituto Piepoli sulle intenzioni di voto degli italiani nel Report Tableau de Bord, e pubblicato da Adnkronos. Il quarto partito è il Movimento Cinque Stelle, al 17,5 per cento, seguito da Forza Italia al 7 per cento.

Per quanto riguarda il governo Draghi, i primi 100 giorni vengono giudicati positivamente dal 64 per cento degli intervistati, mentre il 25 per cento si dice poco soddisfatto e l’11 per cento non lo è per nulla. L’esecutivo piace in particolare agli elettori di centrosinistra, ben l’80 per cento. Solo il 56 per cento si dichiara invece soddisfatto tra gli elettori del centrodestra, mentre il dato è del 54 per cento tra quelli del Movimento 5 Stelle.

La fiducia in Draghi e Mattarella

Dopo il picco raggiunto a fine febbraio con il 74 per cento come indice di fiducia nel premier Mario Draghi, e il dato più basso registrato a fine aprile con il 56 per cento, si registra una risalita a fine maggio con l’indice al 63 per cento. In aumento il dato tra gli elettori di centrodestra (+5 di gradimento) mentre cala tra quelli di centrosinistra (- 3). Stabile tra gli elettori M5S.

Per quanto riguarda invece la fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il dato è stabile al 63 per cento. Il sondaggio dell’Istituto Piepoli rileva la quota maggioritaria tra gli elettori del centrosinistra (ben 87 per cento) e quelli del Movimento 5 Stelle (65 per cento), mentre nel centrodestra si attesta al 50 per cento. Rispetto all’ultima rilevazione, però, diminuisce, rispettivamente, del 2 e dell’1 per cento nel centrosinistra e nei Cinquestelle, mentre aumenta di due punti percentuali nel centrodestra.

Il sondaggio in breve: le intenzioni di voto

Lega: 21,5% (-0,5)

Pd: 19% (=)

Fdi: 18%

M5S: 17,5%

Fi: 7%

Azione: 3,5% (+0,5)

Leu: 2,5%

Più Europa: 2% (+0,5)

Iv: 2 %(-0,5)

Altri partiti: 7%

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

