SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 4 NOVEMBRE 2021: FDI ANCORA IN TESTA, PD A UN PASSO

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Fratelli d’Italia continua a essere il primo partito nelle intenzioni di voto degli italiani, seguito a pochissima distanza dal Partito democratico. Lo afferma l’ultimo sondaggio realizzato da Emg per la trasmissione Cartabianca su Rai 3, secondo cui il partito guidato da Giorgia Meloni si confermerebbe al primo posto con il 19,5% delle preferenze, mentre il Pd, uscito vincitore dalle elezioni amministrative di ottobre, avrebbe il 19,4%. Staccata invece la Lega al 18,2% mentre il M5S è in quarta posizione al 15%, più del doppio delle percentuali rilevate per Forza Italia, al 7,3%. Al sesto posto Italia Viva al 4,1%, seguita da vicino da Azione al 3,7%. Infine Sinistra Italiana al 2,4% e Europa Verde al 2,2%. Ancora alto il dato degli indecisi e di chi non intende votare, al 42,7%.