Sondaggi politici elettorali oggi 4 giugno 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Quali sono i dati sul gradimento dei leader in questo momento? Secondo l’ultimo sondaggio politico di Emg per Agorà, in vetta alla classifica troviamo ancora una volta Mario Draghi: la fiducia nel premier sale dal 54 per cento al 56 per cento. Stabile Giorgia Meloni al 44 per cento, mentre Luca Zaia supera Giuseppe Conte: il governatore del Veneto è al 41 per cento (+1 per cento), l’ex premier al 39 per cento (-1 per cento).

Poi ancora: Stefano Bonaccini al 38 per cento, mentre Matteo Salvini ed Enrico Letta sono appaiati al 33 per cento. Silvio Berlusconi resta invece al 28 per cento Al 27 per cento ben quattro leader: Roberto Fico, Nicola Zingaretti, Roberto Speranza e Giovanni Toti. Scende (-1 per cento) al 21 per cento Carlo Calenda, mentre sotto quota 20 per cento troviamo Luigi Di Maio al 19 per cento, Matteo Renzi al 13 per cento e Vito Crimi al 10 per cento. E sul Governo? Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali di Emg per Agorà, sale la percentuale del gradimento nei confronti dell’esecutivo Draghi: dal 46 per cento al 49 per cento. In calo, quindi, il dato di chi ha un giudizio negativo: dal 46 per cento al 43 per cento. Il restante 8 per cento ha preferito non rispondere.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

