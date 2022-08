Sondaggi politici elettorali oggi 4 agosto 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Azione di Carlo Calenda e soci possono arrivare al 10% alle elezioni politiche del 25 settembre. In collegamento con il programma In Onda, Renato Mannheimer ha analizzato il peso specifico in termini di voti del dialogo a distanza tra il segretario del Pd Enrico Letta e il leader di Azione Carlo Calenda per una coalizione in grado di mettere il fiato sul collo al centrodestra, dato in netto vantaggio.

La co-conduttrice Marianna Aprile, insieme a Luca Telese, gli ha chiesto: “Calenda vale di più dentro o fuori dall’alleanza?” e il sondaggista di Eumetra, numeri alla mano, non ha avuto esitazioni: “Fuori vale. Se poi questi pezzi riuscissero a mettersi d’accordo anche con Renzi costituirebbero più del 10%. Un grande polo di attrazione politica, anche se qualcuno lo chiama pollaio. Pure dentro il Pd Calenda attrae molti voti”.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.