SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI, 31 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI

La Lega si mantiene al primo posto nelle preferenze degli elettori (22,4%), facendo segnare una ripresa (+0,5%). Al secondo posto si trovano, per la prima volta appaiati al 19,4% FdI, in ulteriore aumento (+0,5%), e il Pd, in flessione di 1,5%. È il risultato dell’ultimo sondaggio di Ipsos per il Corriere della Sera.

A seguire il M5s (15,4%), anch’esso in calo (-0,6%), quindi Forza Italia con il 7,7% (-0,3%). Tra le forze minori si osserva la crescita di +Europa che passa dall’1,3% al 2,2%. Allo stesso tempo, però, aumenta il folto gruppo degli astensionisti e indecisi che fa registrare un +0,7%, attestandosi al 40,2%.

Allargando lo sguardo alle varie coalizioni, un elettore su due sceglie il centrodestra, mentre quasi uno su tre sceglie il centrosinistra e poco più di uno su sei il Movimento 5 Stelle. Per la tenuta dell’alleanza di centrodestra sarà però decisivo il mantenimento dell’attuale legge elettorale che assegna il 37% dei seggi con il sistema maggioritario in collegi uninominali.

Cresce il gradimento per Mario Draghi, ma il leader con più consenso tra gli italiani resta Giuseppe Conte. Sale infatti il consenso nei confronti del governo e del premier: l’indice di gradimento nei confronti dell’esecutivo sale al 64%, mentre quello per l’ex presidente della Banca Centrale Europea arriva fino al 66%.

Nell’ultimo mese, invece, Conte ha perso 4 punti percentuali ma rimane ancora il leader con più consenso tra gli italiani, al 51%. Un calo che l’istituto giustifica con il venir meno del suo profilo istituzionale, ma anche con la minore visibilità mediatica e l’incertezza riguardo alle sue prospettive future. Tra i leader, guadagna terreno il ministro della Salute, Roberto Speranza, al secondo posto con un +2% e staccato 13 punti da Conte dopo aver scavalcato Giorgia Meloni, stabile al 37%. Seguono Matteo Salvini (31%), Giovanni Toti (30%), Enrico Letta (28%), Silvio Berlusconi (25%) e Carlo Calenda (24%), con variazioni comprese tra 1 e 3 punti.