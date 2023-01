Sondaggi politici elettorali oggi 31 gennaio 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Dall’inizio della guerra in Ucraina non si registravano così tanti italiani contrari all’invio di armi a Kiev: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Euromedia Research, i cui dati sono stati diffusi su La Stampa e a Porta a Porta.

Secondo la rilevazione, infatti, il 52% degli intervistati è contrario al nuovo invio di armi in Ucraina, il 39,9 per cento è favorevole, mentre il restante 8,1% non ha risposto o non ha una opinione in merito. Si tratta del dato più alto registrato dall’istituto dall’inizio delle ostilità nonostante le campagne mediatiche e l’allineamento di quasi tutte le forze politiche.

Il 78% del campione, inoltre, dichiara di vedere ancora lontana la fine del conflitto, mentre due intervistati su tre (il 68%) si dicono contrari a un ingresso nel conflitto da parte della Nato.

COME SI FANNO I SONDAGGI

