SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 31 AGOSTO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Cresce ancora Fdi, risale il M5S, arretra il Pd: sono questi, in estrema sintesi, i dati più rilevanti che emergono dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il TgLa7.

Il partito di Giorgia Meloni, già primo nelle intenzioni di voto da diverse settimane, allunga ulteriormente sul Partito Democratico arrivando a sfiorare il 25%. Fdi, infatti, cresce di un punto percentuale ed è ora accreditato al 24,8 per cento.

Il Pd, invece, perde un punto percentuale e cala al 22,3%. Stabile al 12,5 per cento la Lega, mentre torna a crescere il Movimento 5 Stelle, che in questo sondaggio è il partito che guadagna più di tutti. Il Movimento di Giuseppe Conte, infatti, è ora all’11,6 per cento, forte dell’1,2% guadagnato rispetto alla rilevazione precedente.

Forza Italia scende dall’8 al 7 per cento, mentre il Terzo Polo, ovvero la coalizione formata da Azione e Italia Viva, è stabile al 6,8 per cento. Tra gli altri partiti minori, Sinistra Italiana-Verdi guadagnano lo 0,3 per cento e sono ora accreditati al 4%, mentre Italexit sale al 3,4 per cento. Stabile al 38% la quota di coloro che non si esprimono.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.