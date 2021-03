Sondaggi politici elettorali oggi 30 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Swg per il Tg di La7 condotto da Enrico Mentana, nell’ultima settimana i partiti di opposizione, Fratelli d’Italia e Sinistra Italiana, sono gli unici ad aver guadagnato consensi e ad aver sorpassato le forze rivali.

Andando con ordine, infatti, rispetto all’ultima rilevazione dell’istituto – trasmessa dal Tg il 22 marzo scorso – la Lega ha perso 0,7 punti, restando però il primo partito al 22,6 per cento. Il Pd, tornato al secondo posto dopo l’elezione del nuovo segretario, non ha più beneficiato del cosiddetto “effetto Letta”, perdendo lo 0,2 e fermandosi al 18,8 per cento di preferenze tra il campione di persone intervistate.

Fratelli d’Italia invece negli ultimi sette giorni è salita al 17,7 per cento riguadagnando la terza posizione e superando il M5S, il quale ha contemporaneamente perso 0,1 punti arrivando al 17,4 per cento di preferenze tra il bacino di intervistati da Swg. Sebbene la distanza sia ancora molto ravvicinata, è la prima volta che il M5S scende in classifica da quando l’ex premier Giuseppe Conte ha accettato l’incarico di “rifondare” il partito, un annuncio che aveva fatto schizzare il M5s al secondo posto dopo la Lega nelle rilevazioni dell’istituto.

Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali, inoltre, dopo Forza Italia – al 6,5 per cento – e Azione di Caro Calenda, ferma al 3,2 per cento, si fa largo Sinistra Italiana, che in una settimana ha guadagnato lo 0,1 sorpassando Italia Viva di Matteo Renzi, in calo a sua volta dello 0,1. A superare il partito dell’ex premier anche i Verdi, al 2,3 per cento: 3 punti in più rispetto al 23 marzo e uno in più di Iv. Agli ultimi posti Articolo 1, + Europa e il partito Cambiamo fondato da Giovanni Toti. Resta alto il tasso di possibile astensione: se si votasse adesso, infatti, tra il campione intervistato da Swg il 38 per cento di persone non si recherebbe alle urne.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

