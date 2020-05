Sondaggi politici elettorali oggi 30 maggio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – È certamente Fratelli d’Italia il partito che negli ultimi giorni fa registrare la maggiore crescita di consenso nel confronto tra le maggiori forze politiche: a confermarlo sono gli ultimi sondaggi politici elettorali sulle intenzioni di voto ad eventuali elezioni generali, che indicano la formazione guidata da Giorgia Meloni più vicina al Movimento 5 Stelle. Dai dati degli istituti demoscopici emerge che Fdi otterrebbe oggi alle urne un consenso inferiore di appena un punto percentuale rispetto al M5S.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: i dati di Euromedia Research

Secondo un sondaggio realizzato il 20 e 21 maggio da Euromedia Research per l’agenzia di stampa Dire, pubblicato giovedì 28 maggio, la Lega di Matteo Salvini è primo partito con il 24,6 per cento delle preferenze potenziali, in calo di quasi 10 punti rispetto al 34,3 percento di voti raccolto alle Europee di maggio 2019. Seguono poi il PD al 20,8 per cento, il Movimento 5 Stelle al 15,4 per cento, Fratelli d’Italia al 14,0 per cento, Forza Italia al 7,8, Azione di Carlo Calenda al 3,2 per cento e la renziana Italia Viva al 3,0. Restano sotto la soglia di sbarramento del 3,0 per cento prevista dalla legge elettorale in vigore tutte le altre forze minori. Sinistra Italiana viene indicata all’1,8 per cento, +Europa all’1,6 per cento, i Verdi all’1,5 per cento, Mdp-Articolo Uno all’1,0 per cento, Cambiamo di Giovanni Toti allo 0,8. Tutti gli altri complessivamente al 4,5.

A guardale le coalizioni il centrodestra è al 47,2 per cento di consenso contro il 31,1 di un centrosinistra allargato, composto da Pd, Azione, Italia Viva, Verdi, +Europa ed Mdp-Articolo Uno.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: i dati di Index Research

Distanze ravvicinate tra M5S e FDI anche nell’ultima rilevazione di Index Research diffusa ancora il 28 maggio nel corso di Piazzapulita su La7. Il sondaggio indica la Lega al 25,4 per cento (-0,1 rispetto alla settimana precedente), il Partito Democratico al 21,2 (-0,3), il M5S al 15,5 (+0,1), FDI al 14,5 (+0,3), Forza Italia al 6,9 (+0,1) e altri di sinistra al 3,5 per cento (-0,1). Sotto la soglia di sbarramento ci sono poi Azione di Calenda al 2,9, e Italia Viva al 2,5 (-0,5).

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

