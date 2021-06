Sondaggi politici elettorali oggi 30 giugno 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – A Beppe Grillo forse non conveniva consumare lo strappo con Giuseppe Conte. Se l’ex premier, infatti, dopo l’addio ormai certo al Movimento Cinque Stelle, mettesse in piedi un proprio partito, i pentastellati subirebbero un’emorragia di consensi. Secondo i dati riportato da Antonio Noto in un sondaggio pubblicato sulle colonne del Giorno, un partito autonomo di Giuseppe Conte varrebbe tra il 16 e il 18 per cento.

Contestualmente, una formazione politica dell’ex premier toglierebbe un considerevole numero di voti sia al M5s che al Pd. I grillini scenderebbero infatti al 12 per cento dei consensi, mentre i dem al 15. Stando ai numeri, insomma, Grillo aveva tutto l’interesse a ricomporre la frattura con Conte, cosa che invece non ha fatto.

Che l’avvocato sia ancora molto apprezzato tra i cittadini italiani lo conferma anche l’indice di gradimento dei leader: in questa speciale graduatoria, Conte è attualmente al terzo posto con il 44 per cento di gradimento, dietro solo a Mattarella (62 per cento) e al premier Draghi (53 per cento) e davanti a tutti i leader delle principali forze politiche.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

