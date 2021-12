Sondaggi politici oggi 30 dicembre 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Si chiude il 2021 dei sondaggi, e questo è stato senz’altro un anno d’oro per il Pd. I dem, dopo l’arrivo di Enrico Letta alla guida del partito, hanno recuperato terreno fino a conquistare la vetta della classifica delle intenzioni di voto degli italiani. Una crescita nei consensi certificata lo scorso ottobre con il trionfo alle amministrative.

Di contro le forze sovraniste, Lega e Fratelli d’Italia, hanno perso la spinta propulsiva dei mesi scorsi, pur restando comunque sul podio. In caduta libera il M5S a guida Giuseppe Conte. Secondo la media dei sondaggi elettorali dell’ultima settimana dell’anno – realizzata da Termometro Politico, che tiene conto delle rilevazioni dei più importanti istituti demoscopici – in testa resta il Pd.

Il Partito Democratico raggiunge il 21% dei consensi. Un vantaggio di esattamente un punto rispetto a Fratelli d’Italia: la formazione “patriottica” di Giorgia Meloni è seconda con il 20%. Sul gradino più basso del podio la Lega. Salvini è staccato dagli alleati di centrodestra di un punto, e si deve accontentare del 19%.

Decisamente più lontano il M5S, che vede ormai come un miraggio il boom elettorale del 2018. I grillini non vanno oltre il 15,1%. Sotto il 10% si piazza innanzitutto Forza Italia, che risale al 7,8%. Al 4% troviamo la somma tra i due partiti ex Leu (Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni e Mdp – Articolo 1 del ministro Speranza). Segue Azione di Carlo Calenda al 3,4%, mentre Italia Viva di Matteo Renzi non va oltre il 2,5%. Chiude +Europa con l’1,7%.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

