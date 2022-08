SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 30 AGOSTO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi politici effettuati da Quorum Youtrend per Skytg24 se si andasse alle elezioni oggi la coalizione di centrodestra raggiungerebbe il 48,5 per centro contro il 29,4 del centrosinistra.

Nel dettaglio, FdI resterebbe il primo partito con il 24,1 per cento, un decimale in più rispetto alla precedente rilevazione, e il Pd resterebbe secondo al 22,7. Lieve decrescita invece per la Lega, che registrerebbe il 13,8 per cento di consensi (nella rilevazione precedente era al 14). Il M5S raggiungerebbe l’11,1 per cento, Forza Italia invece otterrebbe il 10 per cento dei consensi, scendendo di due decimale rispetto al precedente sondaggio.

Infine, Sinistra italiana/Europa Verde si attesterebbero al 3,2, +Europa al 2,9 per cento, ItalExit al 2,5, Azione/Italia Viva al 5,3, Noi Moderati all’1,9 e Impegno Civico allo 0,7. Un problema per la coalizione di Enrico Letta: il partito di Luigi Di Maio infatti vedrebbe i suoi voti dispersi se non sfiorasse la soglia dell’uno per cento, secondo quanto previsto dal Rosatellum. La quota di indecisi e astenuti è stimata al 38,8.

