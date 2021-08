SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 30 AGOSTO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo un sondaggio realizzato da Lab2021 per Affari Italiani sulle intenzioni di voto per le elezioni amministrative del 3 ottobre 2021, il centrodestra è in vantaggio a Roma e Torino, mentre il centrosinistra è davanti a Napoli, Milano e Bologna.

Nella capitale, Enrico Michetti è accreditato tra il 29,9 e il 33,9 dei consensi: segue Roberto Gualtieri tra il 22 e il 26 per cento. Virginia Raggi è ferma tra il 19,8 e il 23,8 per cento, mentre Carlo Calenda è tra il 14,3 e il 18,3 per cento. A Torino, il candidato leghista Paolo Damilano è dato in testa, con un consenso tra il 41 e il 45,2 per cento. Il candidato del Pd Stefano Lorusso è accreditato tra il 37,4 e il 41,4 per cento, la candidata del M5s è staccata, tra l’8 e il 12 per cento.

Il centrosinistra sembra invece tenere a Milano, dove il sindaco uscente Beppe Sala è in vantaggio, accreditato tra il 43,8 e il 47,8 dei consensi. In seconda posizione c’è il candidato di centrodestra Luca Bernardo (tra il 41,5 e il 45,5 per cento). La pentastellata Leyla Pavone raccoglie appena il 4-6 per cento delle preferenze.

A Napoli Gaetano Manfredi, candidato del Pd, è dato in testa con il 39,7-43,7 per cento dei voti, davanti a Catello Maresca (centrodestra), che non va oltre il 24,3 per cento. L’ex sindaco Antonio Bassolino raccoglie tra il 14 e il 18 per cento dei consensi.

Infine a Bologna, in vantaggio c’è Matteo Lepore (candidato di Pd e M5s), con un consenso tra il 54,4 e il 58,4 per cento. A seguire, molto staccato, Fabio Battistini (centrodestra), tra il 30,9 e il 34,9 per cento.

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

