SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 3 NOVEMBRE 2021: LEGA IN STALLO, TESTA A TESTA PD-FDI

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Fratelli d’Italia rimane primo partito, ma il calo registrato nell’ultima settimana assottiglia il divario con il Pd, in crescita. Secondo gli ultimi sondaggi pubblicati da Swg per La7, il partito guidato da Giorgia Meloni scende dal 20,7% di consensi emersi dalle rilevazioni del 25 ottobre al 20,3% di ieri. Testa a testa col Partito Democratico che invece guadagna uno 0,4% e tallona FdI a soli 0,2 punti percentuali di distanza, al 20,1%. Seguono più staccati la Lega di Matteo Salvini, in calo dello 0,2% e ferma al 19%, e il Movimento 5 Stelle che perde lo 0,3% e si attesta al 16,3%.

Anche Forza Italia cresce e guadagna lo 0,4% e sale dal 6,8% al 7,2%. Stabili Azione di Carlo Calenda (4,1%) e Mdp Articolo 1 (al 2,5%), così come la Sinistra Italiana che perde solo lo 0,1% (2,3%) e i Verdi (+0,2% al 2,1%). Chi invece perde terreno, nella settimana dell’affossamento al Senato del ddl Zan, è Italia Viva che scende di nuovo sotto la soglia del 2% e, perdendo lo 0,3%, si attesta all’1,7%.