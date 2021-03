Sondaggi politici elettorali oggi 3 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Roberto Speranza è il leader di partito più apprezzato dagli italiani: a rivelarlo è l’ultimo sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, che mostra come la popolarità del ministro della Salute sia cresciuta di due punti nell’ultimo mese. L’esponente di Leu e leader di Articolo Uno, confermato ministro dopo il passaggio dal Conte II al governo Draghi, nel sondaggio fi febbraio ha raccolto infatti il 40 per cento di preferenze tra gli intervistati, risultando primo in classifica.

Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali, Speranza ha superato Giorgia Meloni, che “convince” il 38 per cento del campione, e Matteo Salvini, che si ferma al terzo posto con il 32 per cento dei consensi. Segue Nicola Zingaretti, che rispetto a gennaio ha guadagnato due punti portandosi al 30 per cento, e Silvio Berlusconi, con il 28 per cento di gradimento. Stabili Carlo Calenda e Giovanni Toti, con rispettivamente il 27 e il 25 per cento di preferenze. Nicola Fratoianni si trova all’ottavo posto con un gradimento pari al 25 per cento, Emma Bonino al nono con il 24 per cento.

In fondo alla classifica Vito Crimi e Maurizio Lupi, con il 20 per cento e Angelo Bonelli, con il 17. All’ultimo posto Matteo Renzi, stabile al 12 per cento.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

