Sondaggi politici elettorali oggi 3 Maggio: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Secondo gli ultimi sondaggi Demos illustrati oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica la fiducia complessiva degli italiani nel governo è in calo, ma rimane comunque al di sopra della soglia del 60 per cento. Cenni di cedimento anche per quanto riguarda la fiducia nei leader. I risultati arrivino a una settimana dall’annuncio del Dpcm del 26 aprile (quello sulla fase 2 che per diversi giorni ha creato molta confusione su congiunti e spostamenti) e dopo i due mesi di lockdown che, evidentemente, cominciano a farsi sentire.

Nelle stime elettorali la Lega è ancora in calo al 26,6 per cento e si accorcia la forbice di consensi che la separa dal Partito Democratico, oggi arrivato al 21,8 per cento, mentre anche il MoVimento 5 Stelle cresce di quasi due punti percentuali. In crescita di uno 0,1 per cento anche Fratelli d’Italia ma è più significativa quella di Forza Italia (di 0.3 punti) all’interno del centrodestra. Italia Viva intanto arranca e continua a scendere al 2,2 per cento.

Sondaggi politici elettorali: il gradimento dei leader

Come spiegato da Diamanti su Repubblica, Conte si conferma saldo davanti a tutti, con il 64 per cento di consensi, ma in calo di 7 punti percentuali. Dopo di lui il governatore del Veneto, Luca Zaia: una new entry sul podio, che dopo la gestione dell’emergenza Coronavirus in Veneto ha visto aumentare il consenso, con oltre il 50 per cento di gradimento, molto avanti rispetto al leader del suo partito, Matteo Salvini, che scende invece al 37 per cento, circa 10 punti in meno rispetto al mese scorso. Il calo di gradimento più sensibile, fra i leader, riguarda però Giorgia Meloni: che perde 12 punti rispetto al mese scorso. Superata da Roberto Speranza, ministro della Sanità. Intorno al 40 per cento incontriamo altre figure importanti di questa stagione politica segnata dall’epidemia, ovvero Dario Franceschini, ministro per i Beni e le Attività Culturali e l’ex capo politico M5S e attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio. Dopo di loro si trova il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a pari punti con Silvio Berlusconi. In fondo alla graduatoria rimane Matteo Renzi, che gode del 20 per cento di gradimento.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: DATI IN SINTESI

Lega: 27,6%

Pd: 21,8%

M5S: 16,3%

Fratelli d’Italia: 13,6%

Forza Italia: 6,2%

Italia Viva: 2,2%

La Sinistra: 3,6%

Azione: 2,5%

+Europa: 2,0%

Fonte: Demos&Pi/La Repubblica

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

