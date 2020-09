Sondaggi politici elettorali oggi 29 settembre 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – A poco più di una settimana dalle Elezioni Amministrative che hanno visto una sostanziale conferma delle giunte di centrosinistra nelle Regioni già governate dal Pd, ad eccezione delle Marche, e che hanno scongiurato la spallata al governo paventata dalla destra, nuove incognite gravano sul futuro dell’esecutivo. Euromedia Research ha chiesto agli italiani un parere sul governo Conte e sulle sfide che lo attendono, dal Mes e all’alleanza tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle.

Quanto durerà il governo Conte?

Secondo il 38,6 per cento degli intervistati, l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte durerà fino alla fine della legislatura, e cioè fino al 2023; per il 18,1 per cento di essi, invece, il governo si scioglierà dopo le elezioni comunali in programma per la primavera del 2021. Per il 16,2 per cento degli italiani il governo durerà fino al 2022, e cioè dopo le elezione del Presidente della Repubblica. Secondo l’11,6 per cento degli intervistati, infine, la scadenza è fissata all’autunno del 2021.

Sondaggi politici elettorali: favorevole o contrario ad un’alleanza PD-M5S alle prossime elezioni amministrative per i sindaci?”

L’81,9 per cento degli elettori del Partito Democratico interpellati da Euromedia research sarebbe favorevole a un alleanza tra Pd e M5S nella corsa per eleggere i sindaci di Napoli, Roma, Milano e Torino, mentre tra gli elettori Movimento 5 Stelle sarebbe d’accordo il 61,2 per cento. A essere contrari, il 10 per cento degli elettori del Partito democratico e il 26,5 per cento di quelli del M5S.

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte deve procedere ad un rimpasto di Governo?

Per il 37,1 per cento delle persone coinvolte nel sondaggio, Conte dovrebbe modificare la composizione dell’esecutivo, mentre secondo il 44,7 per cento il premier dovrebbe evitare un rimpasto.

Sondaggi politici elettorali – MES

Per il 51,2 per cento degli intervistati da Euromedia research il governo dovrebbe attingere ai fondi del Meccanismo Europeo di Stabilità. Il 28,9 per cento degli elettori è invece contrario allo strumento.

