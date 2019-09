Sondaggi politici elettorali oggi 29 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici elettorali attestano un calo di tutti i principali partiti italiani. Male la Lega, che dopo aver provocato la caduta del governo col M5S ha registrato una significativa flessione.

Non sorridono però nemmeno il PD e il Movimento Cinque Stelle: l’alleanza di governo non ha prodotto un aumento di consensi per i due partiti. La forza politica in maggiore ascesa sembra essere Italia Viva di Matteo Renzi. Bene anche Fratelli d’Italia e Forza Italia.

Qui riportiamo alcuni dei principali dati sui sondaggi aggiornati ad oggi, domenica 29 settembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI IPSOS

Secondo il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, la Lega è attualmente al 30,8 per cento dei consensi, 5 punti in meno rispetto ai dati di luglio. Pesa su Salvini l’innesco della crisi dell’esecutivo gialloverde.

Dati negativi anche per il M5S, che scivola al 20,8 per cento, dal 24 di luglio. La nascita di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, ha invece provocato un calo di voti per il PD. I dem sono scesi sotto al 20 per cento, per la precisione al 19,5.

La formazione politica di Renzi è invece in ascesa, ed è attestata dall’istituto di Nando Pagnoncelli al 4,8 per cento.

Buone notizie per Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni sale al 9 per cento. A sorpresa, torna a crescere anche Forza Italia, che si attesta al 7 per cento.

Cresce, infine, la fiducia nel governo: il 39 per cento degli intervistati valuta positivamente l’esecutivo giallorosso. Si tratta del 3 per cento in più rispetto all’ultima rilevazione.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di

Lega: 30,8 per cento

Pd: 19,5 per cento

M5S: 20,8 per cento

Italia Viva: 4,8 per cento

FdI: 9 per cento

Forza Italia: 7 per cento

(Fonte: Ipsos, Nando Pagnoncelli)

Potrebbero interessarti Sondaggi politici elettorali oggi 28 settembre: la Lega perde voti Sondaggi politici: cala la Lega e sale Renzi Sondaggi politici: cresce la fiducia in Salvini e Meloni

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Tutti gli ultimi sondaggi politici elettorali di TPI

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.