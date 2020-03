Sondaggi politici elettorali oggi 28 marzo: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – La Lega torna a salire nei consensi, ritornando a quota 30 per cento: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali condotti dall’istituto Emg Acqua per il programma Agorà. Bene anche Fratelli d’Italia, che continua a registrare consensi, mentre il Partito Democratico scende, così come Forza Italia. Di seguito, la situazione dettagliata dei principali partiti italiani.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI EMG

Salvini, come detto, può tornare a sorridere. Dopo diverse settimane di calo, infatti, il Carroccio torna sopra la soglia del 30 per cento. In appena 7 giorni, forse complice l’emergenza Coronavirus, la Lega guadagna uno 0,4 per cento e si porta al 30,1 per cento. Scende dal 21,3 al 21 per cento il Partito Democratico che quindi in una settimana perde lo 0,3 per cento. A differenza del Pd, l’altro partito di maggioranza, il M5S, torna a salire nei sondaggi. Il Movimento 5 Stelle, infatti, guadagna lo 0,2 per cento e si porta al 14,9 per cento.

Non molto distante dal M5S c’è Fratelli d’Italia, che, ancora una volta, si mostra uno dei partiti più “in forma” tra quelli principali. Il partito di Giorgia Meloni, infatti, registra un trend positivo da settimane e questa volta, secondo i dati di Emg, guadagna uno 0,2 per cento che permette al partito della Meloni di salire al 12,7 per cento. Forza Italia, invece, cala dello 0,3 per cento e dal 6,3 della settimana scorsa si porta al 6 per cento di questa settimana. Male anche Italia Viva che perde un punto percentuale, che fa scendere il partito al 5,3 per cento. Ancora alta, invece, la quota degli astenuti/indecisi che questa settimana è accreditata al 41,5 per cento.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI EMG IN BREVE

Nella foto sottostante, in breve, tutti i dati degli ultimi sondaggi condotti da Emg:

I fuori onda di Mattarella durante il discorso alla Nazione

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche:

Potrebbero interessarti Sondaggi: la crisi sul Coronavirus premia i partiti di maggioranza Sondaggi: il Pd sempre più vicino alla Lega Sondaggio: per gli italiani dal governo misure "insufficienti" contro il virus

Tutti i sondaggi su TPI

I sondaggi sulla Lega

I sondaggi sul Pd

I sondaggi sul M5S