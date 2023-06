Sondaggi politici elettorali oggi 28 giugno 2023

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Perdono consensi Fratelli d’Italia e Partito democratico, mentre il Movimento 5 stelle recupera terreno. È il quadro delineato da Swg, nel sondaggio realizzato per TgLa7 il 26 giugno scorso.

Il partito guidato da Giorgia Meloni si è attestato al 28,6 percento, perdendo durante l’ultima settimana tre decimi di punto. Nello stesso periodo il calo per il Pd è stato di 0,2 punti percentuali, che ha portato i dem al 20,3 percento. Il M5s è invece salito al 16,3 percento (+0,3%), riducendo di mezzo punto percentuale il divario con il Pd. In crescita anche la Lega, ora al 9,3 percento (+0,2%), mentre Forza Italia ha fatto registrare un lieve calo, che ha portato il partito fondato da Silvio Berlusconi al 7,1 percento (-0,1%).

Staccate Azione, al 3,5 percento (-0,2%), Alleanza Verdi/Sinistra, con il 3,3 percento (+0,1%) e Italia viva, al 3,1 percento (+0,2%). Sotto la soglia di sbarramento si collocano invece +Europa, con il 2,3 percento (-0,2%), Per l’Italia con Paragone, al 2,1 percento (-0,1%) e Unione popolare, all’1,7 percento (+0,2%).

