SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI, 27 MAGGIO 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani promuovono il governo Draghi. È quanto rivela il sondaggio Quorum/Youtrend per SkyTg24, in occasione dei 100 giorni dall’insediamento dell’esecutivo. Nel dettaglio, il 50,6% del campione approva l’operato del governo guidato dall’ex numero 1 della Bce, il 27,6% degli interpellati non sa giudicare o non risponde, mentre il 21,8% ha espresso un giudizio negativo.

Il sondaggio inoltre analizza quelli che sono i ministri più apprezzati. Quello con il gradimento maggiore è Roberto Speranza, titolare del dicastero della Salute, con il 29%, seguito dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio (13,1%) e quello della Cultura Dario Franceschini (10,5%). Non va oltre il 10,2% la ministra della Giustizia Marta Cartabia. Al 9,6% Giancarlo Giorgetti (Sviluppo economico), all’8,7% Luciana Lamorgese (Interni). Seguono il ministro del Lavoro Andrea Orlando (6,5%), quello dell’Economia Daniele Franco (3,9%), il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi e quello dell’Agricoltura Stefano Patuanelli (entrambi al 3,5%).

La fiducia nei leader

In testa a questa speciale classifica troviamo, secondo il sondaggio, Giuseppe Conte, che scavalca al primo posto il premier Draghi. Il nuovo capo politico del Movimento 5 Stelle è apprezzato dal 34,7% degli italiani, contro il 32,8% raccolto dall’attuale presidente del Consiglio. Seguono Giorgia Meloni (21,3%), Matteo Salvini (19%), Roberto Speranza (13,3%), Luigi di Maio (9,6%), Nicola Zingaretti (7,2%), Enrico Letta (6,4%) e Silvio Berlusconi (5,5%).

COME SI FANNO I SONDAGGI?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

