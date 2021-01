Sondaggi politici elettorali oggi 27 gennaio 2021: tutti i dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli italiani vogliono un Conte-ter: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Demopolis per Rai Radio 1, secondo cui il 56% degli intervistati ritiene “inopportuna” la crisi di governo. Il 35 per cento, invece, la ritiene “opportuna”, mentre il 9% per cento non sa rispondere.

Alla domanda su “Quale sarebbe la soluzione preferibile per superare la crisi”, il 40 per cento ha risposto “Un nuovo governo Conte con rafforzamento della squadra dei ministri”, mentre il 33% ha optato per “Elezioni politiche subito”.

Il 19 per cento, invece, crede che la soluzione migliore sia “Un nuovo governo a maggioranza più larga guidato da un premier diverso da Conte”, mentre il restante 8% non sa esprimere un’opinione.

Le opinioni, ovviamente, cambiano a seconda della collocazione politica. Tra il 33 per cento di coloro che vorrebbero le elezioni anticipate, infatti, il 74% è composto da elettori di Fratelli d’Italia, il 63 per cento da simpatizzanti della Lega, il 35 per cento da elettori di Forze Italia, mentre il 18 per cento non ha una collocazione politica precisa. Solo il 7% degli elettori M5S e il 5 per cento dei simpatizzanti Pd vorrebbe un ritorno alle urne.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici e del Governo dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Sondaggi: cresce il Pd, in calo gli altri partiti Sondaggi: cosa cambierebbe con un partito di Conte Gli italiani vedono il governo debole: il sondaggio