Sondaggi politici elettorali oggi 26 ottobre 2021: cala la fiducia in Mario Draghi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Cala la fiducia degli italiani in Mario Draghi, dopo l’estensione dell’obbligo del green pass a tutti i lavoratori pubblici e privati. L’ultimo sondaggio di Euromedia Research afferma che l’indice di fiducia del presidente del Consiglio continua a essere molto alto (54,2%) e superiore a quello del suo governo (47,4%) dopo aver perso circa due punti rispetto al mese scorso e quasi 10 punti rispetto al suo insediamento, avvenuto lo scorso 13 febbraio.

Secondo la sondaggista Alessandra Ghisleri, che dirige Euromedia Research, il calo è da attribuire ai nuovi obblighi relativi al green pass, annunciati il mese scorso ed entrati in vigore il 15 ottobre. “La questione del green pass gli ha tolto una parte di fiducia”, ha detto Ghisleri a L’aria che tira, su La7, ricordando che Draghi continua a essere “molto amato”. Ghisleri ha anche detto che ben il 51,4 percento dei rispondenti vuole continuare a vedere l’ex presidente della Banca centrale europea alla guida del governo, mentre il 13,5 percento lo vorrebbe alla presidenza della Repubblica.

L’ultimo voto delle comunali, che ha visto la netta affermazione del Partito democratico e risultati negativi per il centrodestra, non avrebbe avuto alcun impatto sul governo Draghi e sul proseguio della sua azione per il 50 percento dei rispondenti al sondaggio Euromedia. Il 23,5 percento invece ritiene che il governo sarebbe uscito rafforzato e il 13,7 che sia stato indebolito dal voto. Secondo il campione, composto da 800 intervistati, la principale priorità rimane il lavoro e il benessere economico (30,1%), seguito dall’emergenza sanitaria e dalla pandemia (19,1%), le tasse (14,1%), il carovita (11,2%), la cura e la tutela dell’ambiente (8,8%), i servizi adeguati per le famiglie (6%) e il rispetto dei diritti civili (5,6%).

COME SI FANNO I SONDAGGI

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

