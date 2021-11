Sondaggi politici oggi 26 novembre 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli italiani sono in larga parte favorevoli al Super Green Pass, vale a dire alle restrizioni per i non vaccinati che il governo ha introdotto per contenere la quarta ondata di Covid e salvare il Natale, e che entrerà in vigore dal 6 dicembre, anche in zona bianca. Un Green Pass rafforzato, disponibile solo per i vaccinati o guariti dal virus, e che sarà obbligatorio per l’accesso a spettacoli, eventi sportivi, bar e ristoranti al chiuso, feste e discoteche, cerimonie pubbliche.

Secondo il sondaggio di Emg per l’AdnKronos, sette italiani su dieci sono favorevoli al Super Green Pass. Alla domanda “è favorevole o contrario al Green pass rafforzato con restrizioni anti Covid per i non vaccinati?”, il 70% degli intervistati si dice favorevole, il 25% contrario (il 5 preferisce non rispondere). Più propensi alle restrizioni per i non vaccinati gli uomini (il 79%) rispetto alle donne (il 62%). Diversificata la risposta anche in base alle classi d’età. Tra i favorevoli al super green pass, il 78% è over 55, il 64% ha tra i 35 e i 54 anni, come pure il 64% è under 35. Per quanto riguarda la ripartizione geografica, tra i favorevoli al green pass rafforzato il 78% al Centro; il 75% nelle Isole; il 72% al Sud; il 69% al Nordovest e il 60% al Nordest.

COME SI FANNO I SONDAGGI

