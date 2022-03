SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 26 MARZO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo la Supermedia dei sondaggi dell’ultima settimana elaborata da Youtrend per Agi il partito che ha registrato il peggiore crollo nelle ultime due settimane è il Movimento 5 Stelle, che perde l’1,1 per cento di punti e si ferma al 12,7 per cento di preferenze tra il campione intervistato.

Male anche la Lega, che scende di 0,8 punti e registra il 16,4 per cento dei consensi. Il partito che invece ha guadagnato più consensi rispetto alla supermedia di due settimane fa è Fratelli d’Italia, che cresce di oltre un punto e aggancia il Partito Democratico in testa alla classifica, con il 21,5 di consensi.

I partiti più stabili, insieme al Partito Democratico (che in due settimane è rimasto fermo e non ha né guadagnato né perso punti) sono invece Forza Italia (da diverse settimane sopra l’8 per cento), Azione + Europa (poco sotto il 5) e Italia Viva di Matteo Renzi, che si ferma al 2,5 per cento. Verdi al 2,4, Art.1-Mdp al 2. Sinistra italiana infondo alla classifica con l’1,7 per cento di consensi.