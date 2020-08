Sondaggi politici elettorali oggi 26 agosto 2020: ultimissimi dati

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – De Luca vola negli ultimi sondaggi politici elettorali realizzati in vista delle Regionali in Campania, in programma il 20 e 21 settembre. L’ultima rilevazione, realizzata da Winpoll-Cise per il Sole 24 Ore, infatti, dà il governatore uscente in testa di diversi punti sui suoi sfidanti, primo fra tutti Stefano Caldoro, esponente del centrodestra. Secondo il sondaggio, infatti, De Luca è accreditato al 58,6 per cento, mentre Caldoro è al 28,9%. Male la candidata del Movimento 5 Stelle, Valeria Ciarambino, alla quale viene accreditato il 9,9%. Per quanto riguarda le liste, invece, quelle del centrosinistra totalizzano il 44,8% a fronte del 36,8 per cento accreditate a quelle del centrodestra. Al M5S, invece, viene attribuito il 17% con De Luca, quindi, che verrebbe premiato dal voto disgiunto.

Un recente sondaggio realizzato dall’istituto Tecnè per l’agenzia Dire, invece, dava De Luca sempre in testa, ma con un margine assai ridotto. La rilevazione, infatti, attribuiva a De Luca una percentuale che oscillava tra il 42,5% e il 46,5%, mentre il suo avversario Caldoro, invece, sarebbe stato tra il 37% e il 41% con la candidata del M5S accreditata tra il 13% e il 17 per cento.

Coronavirus, De Luca: se contagi peggiorano chiusura fra Regioni

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne. Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: 1. Tutti i sondaggi / 2. I sondaggi sulla Lega / 3. I sondaggi sul Pd / 4. I sondaggi sul M5S

Potrebbero interessarti Regionali, il Pd ora trema: secondo i sondaggi la Toscana è in bilico Sondaggi, centrodestra avanti in almeno 4 Regioni: la situazione Sondaggi, italiani favorevoli al taglio dei parlamentari