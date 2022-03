SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 25 MARZO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo la Supermedia tra gli ultimi sondaggi stilata da Agi/Youtrend per quanto riguarda la settimana che va dal 10 al 23 marzo, il Pd e Fratelli d’Italia sono a pari merito, e cioè al primo posto nelle intenzioni di voto degli italiani, con una percentuale pari al 21,5 per cento. Tra i due, però, è il partito di Giorgia Meloni ha registrare la migliore performance: infatti, mentre i dem restano stabili rispetto alla rilevazione precedente (che risale a due settimane fa), Fratelli d’Italia guadagna l’1,2 per cento.

Lega e M5S, invece, registrano entrambe un calo: il partito di Matteo Salvini perde lo 0,8 per cento e cala al 16,4, mentre i pentastellati scendono dell’1,1 e si fermano al 12,7 per cento. Al quinto posto si trova poi Forza Italia di Silvio Berlusconi, leggermente in calo rispetto a due settimane fa con l’8,3 per cento di preferenze. Dietro gli azzurri risulta stabile la federazione tra Azione di Carlo Calenda e +Europa, con il 4,9 per cento in totale. Stabile anche Italia Viva di Matteo Renzi, al 2,5, seguita dai Verdi, in leggera risalita con il 2,4 per cento. Cresce dello 0,1 Mdp – Articolo 1 raggiungendo il 2 per cento, mentre perde lo 0,2 Sinistra Italiana di Nicola Fratoianni, che chiude la classifica di Agi/Youtrend all’1,7 per cento. Nel complesso, secondo gli ultimi sondaggi se si andasse alle urne oggi, ci sarebbe lo schieramento dei giallorossi (PD-M5S-MDP) al 36,2 per cento, quello del centrodestra (Lega-FI-Toti) al 25,8 e il centro liberale al 7,3.