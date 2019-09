Sondaggi politici elettorali oggi 24 settembre: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici elettorali sulle intenzioni di voto ai partiti italiani non forniscono segnali incoraggianti per il Pd di Nicola Zingaretti. Le rilevazioni dei maggiori istituti demoscopici confermano che dopo la nascita del nuovo movimento di Matteo Renzi Italia Viva i Dem hanno subito un calo di consenso. E in qualche caso (Swg e Tecnè) viene segnalato il sorpasso del M5S. Mentre la Lega di Matteo Salvini si conferma primo partito con un ampio margine.

Qui elenchiamo i dati aggiornati ad oggi, martedì 24 settembre 2019.

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI SWG

Il sondaggio realizzato dalla società Swg tra il 18 e il 23 settembre e diffuso ieri, 23 settembre, nel corso del Tg La7 stima un calo del Partito Democratico al 19,4 per cento di preferenze potenziali dal 21,5 per cento che lo stesso autore aveva indicato nella rilevazione della settimana precedente. Il Movimento 5 Stelle intanto viene valutato al 20,0 per cento dal 20,5 di sette giorni prima.

Continua a spostarsi su percentuali altissime la Lega, che secondo Swg è ora al 33,6 per cento dal precedente 34,0. Nel centrodestra poi Fratelli d’Italia sarebbe al 6,7 per cento e Forza Italia al 5,1. Come in tanti altri sondaggi la Lega conserva un ampio margine.

Positivo il dato di Italia Viva. La nuova formazione di Renzi, viene indicata al 5,4 per cento.

Per quanto riguarda i partiti minori nessuno sembra in grado di superare la soglia di sbarramento al 3,0 per cento prevista dalla legge elettorale attualmente in vigore per le Elezioni Politiche. Una lista di sinistra, comprendente Sinistra Italiana e Rifondazione Comunista, viene segnalata al 2,3 per cento, i Verdi al 2,0, Cambiamo del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti al 2,0 e gli europeisti e liberali di +Europa all’1,7.

Per quanto riguarda le coalizioni, infine, Swg stima il centrodestra unito con Lega, Fdi, Forza Italia e Cambiamo al 47,4 per cento. Poi la coalizione di centrosinistra con Pd, Italia Viva, sinistra, Verdi e +Europa al 30,8. Il centrosinistra e i Cinque Stelle al 50,8.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Swg

Lega: 33,6 per cento

M5S: 20,0

Pd: 19,4

Fdi: 6,7

Italia Viva: 5,4

Forza Italia: 5,1

Sinistra: 2,3

Verdi: 2,0

Cambiamo: 2,0

+Europa: 1,7

Altri partiti: 1,0

(Fonte: Tg La7)

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI: IL SONDAGGIO DI TECNÈ

Viene segnalato un sorpasso del M5S sul Pd anche nel sondaggio sulle intenzioni di voto ai partiti effettuato da Tecnè il 22 e 23 settembre e presentato ieri, 23 settembre, nel corso del programma di Rete 4 Quarta Repubblica. In particolare, con la nascita del nuovo movimento di Renzi, il Partito Democratico sarebbe sceso in una settimana dal 23,3 al 19,5 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle avrebbe subito solo un piccolo calo dal 20,7 al 20,4.

Anche in questo caso emerge una Lega primo partito con un margine di oltre dieci punti percentuali su Pd e M5S. Il partito di Salvini è passato in sette giorni secondo Tecnè dal 32,3 al 32,0 per cento, e non sembra essere penalizzato in termini di consenso dalla nascita e dall’attività del governo Conte bis.

È più alto, rispetto alla media degli altri sondaggi, il dato di Forza Italia. Gli azzurri vengono stimati al 7,9 per cento, Fratelli d’Italia al 7,5, Italia Viva al 4,3, +Europa al 2,0, l’area della sinistra radicale all’1,8, i Verdi all’1,6, Siamo Europei dell’ex ministro Carlo Calenda all’1,0 e Cambiamo di Toti all’1,3.

Sondaggi politici elettorali: i dati in breve di Tecnè

Lega: 32,0 per cento

M5S: 20,4

Pd: 19,5

Forza Italia: 7,9

Fdi: 7,5

Italia Viva: 4,3

+Europa: 2,0

Sinistra: 1,8

Verdi: 1,6

Cambiamo: 0,7

Altri partiti: 1,3

(Fonte: Quarta Repubblica)

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando specifici criteri scientifici. Gli autori devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti.

Le interviste di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.