SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI 24 MARZO 2022

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Secondo gli ultimi sondaggi politici di Ipsos, presentati dal direttore Nando Pagnoncelli nel corso della puntata del 22 marzo di DiMartedì, il 43 per cento degli italiani crede che l’Ucraina dovrebbe valutare l’ipotesi di arrendersi per porre fine alla guerra. Il 42 per cento, invece, crede che il Paese invaso dalle truppe di Vladimir Putin un mese fa dovrebbe resistere.

Inoltre, il 68 per cento del campione intervistato dovrebbe negoziare con la Russia. Inoltre, a questo punto del conflitto Russia-Ucraina, il 39 per cento degli intervistati crede che Putin stia perdendo questa guerra; ma per il 28 per cento la sta vincendo. Il 33 per cento non ha invece un’opinione al riguardo.

Infine, secondo il 42 per cento degli intervistati, la decisione di Unione Europea, NATO e Ucraina di mostrarsi forti nei confronti di Putin è la decisione giusta per contrastare l’esplosione della terza guerra mondiale. Eppure il 29 per cento degli intervistati pensa che non ci siano i presupposti per arrivare a uno scenario simile, ovvero quello di un terzo conflitto mondiale. Il 14% del campione non si è espresso a riguardo.