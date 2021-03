Sondaggi politici elettorali oggi 24 marzo 2021

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI OGGI – Gli elettori del M5s vogliono Conte leader: è quanto emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali elaborati da Demos per La Repubblica.

Secondo la rilevazione, infatti, il 70% degli elettori pentastellati si dice certo che Giuseppe Conte sia il miglior capo politico per il Movimento.

Gli altri potenziali leader, invece, non godono di ampi consensi: Luigi Di Maio raccoglie il 6 per cento delle preferenze, mentre Alessandro Di Battista, Vito Crimi e Beppe Grillo raccolgono solamente il 3%.

Sei elettori su 10 comunque non vogliono più un direttorio comune, ma un leader al comando. Solamente il 37 per cento, invece, predilige un organo collegiale alla guida del Movimento 5 Stelle.

Sull’alleanza tra M5S e Pd, invece, un terzo degli elettori grillini ritiene che sia giusto costruire un’alleanza solida e stabile con il Pd in vista delle prossime elezioni, mentre il 40% preferisce un’alleanza senza vincoli.

Come si fanno i sondaggi?

I sondaggi elettorali e politici vengono effettuati da società demoscopiche rispettando criteri scientifici ben precisi. Gli autori delle rilevazioni devono individuare un campione da intervistare sufficientemente ampio e rappresentativo della popolazione che si intende analizzare. Nel caso dei sondaggi sulle intenzioni di voto ai partiti o dell’indice di fiducia dei leader politici dunque gli intervistati devono rappresentare adeguatamente la popolazione italiana maggiorenne, coloro che hanno diritto al voto e che si recano alle urne.

Questo lavoro viene fatto per ridurre al minimo il margine di errore e rendere la rilevazione quanto più attendibile. Di solito un sondaggio politico-elettorale viene considerato affidabile se il margine di errore indicato è del del 3 per cento con un intervallo di confidenza del 95 per cento. È proprio quella di identificare un campione rappresentativo della popolazione la maggiore difficoltà dei sondaggisti. Le interviste per i sondaggi politici elettorali di solito vengono effettuate con una metodologia Cati, telefonicamente, o Cawi, via Internet, o mista. Per effettuare le interviste le società demoscopiche si affidano a società specializzate.

Leggi anche: Tutti i sondaggi

Potrebbero interessarti Effetto Letta nei sondaggi: il Pd torna a crescere e si avvicina alla Lega Sondaggi: con Letta il Pd guadagna consensi e torna secondo Sondaggi politici elettorali oggi 21 marzo 2021: Draghi perde consenso