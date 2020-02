Sondaggi politici elettorali oggi 24 febbraio 2020: ultimissimi

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Le tensioni nella maggioranza tra Pd, M5S e Italia Viva, in particolare sul tema della prescrizione, stanno mettendo a rischio la tenuta del governo. Cosa ne pensano gli italiani? E come stanno cambiando le intenzioni di voto degli elettori in questa fase? Ecco di seguito cosa emerge dagli ultimi sondaggi politici elettorali.

Il sondaggio: per il 41% degli italiani il governo rischia di cadere

Secondo un sondaggio condotto dall’istituto Ipsos di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera, il 41 per cento degli italiani ritiene che “le tensioni sulla prescrizione tra i partiti che sostengono il governo sembrano il simbolo di fratture insanabili”, per cui “il governo rischia di cadere”. Secondo il 29 per cento degli intervistati, invece, questi attriti “sono gestibili dalla maggioranza e non mettono davvero a rischio il governo”, mentre il 30 per cento non prende posizione a riguardo.

Da notare che a valutare come probabile la caduta del governo non siano solo gli elettori di centrodestra, ma anche una quota considerevole di sostenitori del Pd (34 per cento) e Movimento 5 Stelle (26 per cento).

Secondo il 42 per cento degli italiani, il principale responsabile delle tensioni di governo è Matteo Renzi (tra gli elettori Pd la percentuale sale al 60 per cento), mentre il 39 per cento pensa che le tensioni sulla riforma della giustizia siano “un pretesto usato da alcuni leader per mettere in difficoltà il governo e cercare visibilità”.

Dal sondaggio Ipsos emerge anche che, in caso di caduta del governo, il 35 per cento degli italiani vorrebbe andare subito al voto, mentre il 33 per cento sarebbe favorevole a una nuova maggioranza in cui Italia Viva venga sostituita da un gruppo di “parlamentari responsabili”.

Conte: “Sarebbe improprio che io mi cercassi altre maggioranze”

Sondaggi politici elettorali: le intenzioni di voto

Secondo gli ultimi sondaggi politici elettorali, la Lega resta il primo partito ma vede il proprio consenso ridotto rispetto a qualche settimana fa: oggi la forza politica di Matteo Salvini viaggia poco sopra il 30 per cento. Con il Pd stabile intorno al 20 per cento e il M5S in continuo calo, il partito più in salute del panorama politico italiano è Fratelli d’Italia, guidato da Giorgia Meloni, che ormai veleggia stabilmente sopra il 10 e ora punta al sorpasso sui Cinque Stelle. Di seguito i dati in sintesi dell’ultima rilevazione fatta da Index Research per il programma tv Piazza Pulita, in onda su La7.

Lega: 31,1 per cento

Pd: 20,2 per cento

M5S: 14,2 per cento

Fratelli d’Italia: 11,6 per cento

Forza Italia: 5,9 per cento

Italia Viva: 4,1 per cento

Sinistra: 3,1 per cento

Azione: 2,3 per cento

Verdi: 2 per cento

Più Europa: 1,9 per cento

Cambiamo: 1 per cento

Fonte: Index Research per Piazza Pulita (La7)

Leggi anche:

Tutti i sondaggi su TPI

Potrebbero interessarti Coronavirus in Italia, il sondaggio: 3 italiani su 4 valutano rischio contagio “medio-alto” Sondaggi, scontro Renzi-Conte: per gli italiani ha ragione il premier L'attacco di Renzi al governo non paga: Italia Viva stenta nei sondaggi

I sondaggi sulla Lega

I sondaggi sul Pd

I sondaggi sul M5S